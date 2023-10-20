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Meğer Appiah ile Batshuayi, o ismi Fenerbahçe'ye getirmiş! 'Gelmeden önce konuştum, istediler!'

20.10.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda liderliğini sürdüren Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alexander Djiku, gösterdiği performansla kısa süre içinde dikkatleri üzerine çekmişti. Taraftarların sevgilisi haline gelen Ganalı stoper, sarı - lacivertlilere transfer sürecine dair itiraflarda bulundu. Djiku ayrıca sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarını dile getirdi. İşte detaylar...

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, 16'da 16 ile tüm resmi maçlarını kazanmıştı. Sarı - lacivertlilerin savunma oyuncusu Alexander Djiku, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplamış ve ilk 11'in de vazgeçilmez ismi olmuştu.

Fenerbahçe'ye transferine dair konuşan Ganalı futbolcu, sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarını dile getirdi.

İşte Djiku'nun Tivibu Spor'daki sözleri;

"16'DA 16 SÜRPRİZ DEĞİL"

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"Buraya geldiğimde Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur. Transfer döneminde çok kaliteli oyuncular alındı. 16 galibiyet benim için sürpriz olmadı. Önemli olan aynı şekilde devam edebilmek. Biz maç maç hareket eden bir takımız. Temel amacımız şampiyonluk."

"ATTIĞIM GOL GÜZELDİ"

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"Oyun kurulumu anlamında becerilerimi kullanmaya çalışıyorum ve bunu yaptıkça da kendimi iyi hissediyorum. Kariyerimde çok fazla golüm yok. Başakşehir'e attığım gol gerçekten güzel bir goldü. Antrenmanlardan sonra hücum oyuncuları ile çalışmalara katılıyorum. Golden sonra hocamızın reaksiyonunu gördüm, çok mutlu olmuştu."

"RAKİPLERİME ÖZEL HAZIRLANIYORUM"

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"Bana karşı oynayacak oyunculara karşı özel hazırlanıyorum. Oynadıkları 3-4 maçı izliyorum ve ona göre hareket ediyorum. Bunu 7-8 senedir düzenli olarak yapıyorum."

"BATSHUAYI İLE GELMEDEN KONUŞTUM"

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"Yazın birçok teklif aldım; İngiltere'den, İspanya'dan, Fransa'dan Türkiye'den... Fransa'da kalmak istemedim. Fenerbahçe'den teklif gelince Batshuayi ile konuştum ve benim gelmemi çok istedi. Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. Benim için güçlü bir rekabet unsuruydu bu. Burada yaşamak da çok güzel, Türkiye çok güzel bir ülke. Ayrıca Avrupa kupalarında da oynamayı çok istiyordum. Rüyam, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek."

"TAKIM RUHU ÇOK İYİ"

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"Fenerbahçe'de oynuyorsanız azimli olmalısınız. Takım çok iyi bir ruha sahip. Bu şekilde ilerlemeliyiz. Bana göre beraber hareket etmek çok önemli. Bunları yapabilirsek büyük şeyler başaracağımızı düşünüyorum."

"APPIAH BANA TAVSİYE VERDİ"

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"Appiah ile konuşma fırsatım oldu. Bana tavsiyeler verdi. Kendisi efsane bir oyuncu."

"MBAPPE BENİ ÇOK ZORLAMIŞTI"

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"Kariyerimde beni en çok zorlayan oyuncu Kylian Mbappe. Futbol dışı beni en çok taraftarlar etkiliyor. Futbolcu olmasam fizyoterapist olmak isterdim. Lakabım 'van Djiku'. İdollerim Marquinhos ve Thiago Silva. En çok Ronaldinho ile oynamak isterdim."

"BOĞAZDA ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYACAĞIZ"

"Kariyerimde en çok unutamadığım atmosferler; Marsilya, Frankfurt ve Fenerbahçe. Takımda en iyi anlaştığım oyuncu Batshuayi. Bizi cesaretlendirdikleri için taraftarlarımızı gururlandırmak istiyorum. Bunu çok ama çok istiyorum. Umuyorum ki boğazda şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız."

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