SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Meğer Başakşehir'le başlamamış! Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'nin kimsenin bilmediği kariyer başlangıcı

Meğer Başakşehir'le başlamamış! Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'nin kimsenin bilmediği kariyer başlangıcı

30.07.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin en önemli Türk futbolcularından olan İrfan Can Kahveci, hem estetik oyunuyla hem de futbol aklıyla tüm futbolseverlerden övgüler almaya devam ediyor. Uzun yıllardır geleceğin en önemli futbol yıldızlarından biri olarak nitelendirilen 25 yaşındaki Türk yıldızın 7 yaşında başlayan futbol serüvenine gelin, birlikte bir göz atalım.

Meğer Başakşehir'le başlamamış! Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'nin kimsenin bilmediği kariyer başlangıcı

2020-2021 futbol sezonunun devre arası transfer döneminde Mesut Özil'den sonra açık ara en çok konuşulan futbolcu diyebileceğimiz İrfan Can Kahveci, Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. Uzun ve zorlu transfer görüşmelerinde yerli yabancı birçok kulüp, İrfan Can'a talip oldu. Bu durum hiçbir futbolseveri şaşırtmadı; çünkü Kahveci, küçük yaşta başladığı futbol okulundan beri performansını sergilediği her yerde izleyenlerin takdirini kazanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ

Ankara'da dünyaya gelen İrfan Can, futbola Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başladı. Yeteneğiyle dikkat çeken İrfan, girdiği seçmelerde Gençlerbirliği altyapısına dahil olmayı başardı. Henüz 17 yaşında A2 takımıyla düzenli oynamaya başlayan futbolcu, Hacettepe Spor'da geçirdiği dönemden sonra Gençlerbirliği'ne dönerek 2014-2015 Süper Lig sezonunda kadroya dahil edildi.

BAŞAKŞEHİR

2017 yılının Ocak ayında, 2020 yılındaki ilk şampiyonluğunun temellerini atmaya başlayan Başakşehir Futbol Kulübü; Gençlerbirliği'ne 1.61 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek İrfan'ı kadrosuna kattı. Abdullah Avcı'nın en önemli silahlarından olan orta saha oyuncusu İrfan, Başakşehir ile üst sıraların rekabetini deneyimlemeye başladı. Futbolcuların gelişimini olumlu etkileyen rekabet, Kahveci'nin formunun da yükselmesine neden oldu. 2019-2020 sezonunda şampiyonluk kupasını müzesine götüren Başakşehir'e en çok katkı sağlayan isimler; Edin Visca, Demba Ba, Skrtel ve İrfan Can'dı.

Ertesi sezon zor bir gruptan çıkamayarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Başakşehir'in Leipzig maçında İrfan hattrick yaparak Türk futbol tarihine geçti ve Avrupa kulüplerinin de iştahını kabarttı.

FENERBAHÇE

Lige çok iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, adı Galatasaray ve Marsilya ile anılan İrfan Can için beklenmedik bir zamanda talip oldu. Futbol gündemini yoğun şekilde işgal eden bu transferde mutlu sona 7 milyon euro + bonuslar ile ulaşan Fenerbahçe, orta sahasını ciddi anlamda güçlendirdi.

EURO 2020'de Türk milli takımının en merak edilen isimlerinden olan İrfan, hayal kırıklığı yaşadığımız bu turnuvada tek tesellimiz olan golü kaydetti. Ozan Tufan, Mesut Özil, Jose Sosa, Gustavo, Dimitris Pelkas gibi kaliteli futbolcularla birlikte Fenerbahçe orta saha rotasyonunu oluşturan İrfan Can Kahveci, yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de ikinci şampiyonluğuna ulaşmak için ter dökecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benfica'dan G.Saray'a yeni teklifBenfica'dan G.Saray'a yeni teklif
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
İşte son günlerin en çok konuşulan transferleriİşte son günlerin en çok konuşulan transferleri
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Gençlerbirliği Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın ilçe merkezine indi: Evler yanıyor

Yangın ilçe merkezine indi: Evler yanıyor

Marmaris'ten kahreden haber! 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Marmaris'ten kahreden haber! 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Trabzonspor ve Fenerbahçe derken Sörloth'un yeni takımı...

Trabzonspor ve Fenerbahçe derken Sörloth'un yeni takımı...

Galatasaray yeni transferini açıkladı!

Galatasaray yeni transferini açıkladı!

Busenaz'dan tarihi galibiyet

Busenaz'dan tarihi galibiyet

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'dan transfer şov! 10 isim birden

Galatasaray'dan transfer şov! 10 isim birden

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Boupendza ile anlaşma tamam!

Boupendza ile anlaşma tamam!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.