Meğer Başakşehir'le başlamamış! Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'nin kimsenin bilmediği kariyer başlangıcı

2020-2021 futbol sezonunun devre arası transfer döneminde Mesut Özil'den sonra açık ara en çok konuşulan futbolcu diyebileceğimiz İrfan Can Kahveci, Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. Uzun ve zorlu transfer görüşmelerinde yerli yabancı birçok kulüp, İrfan Can'a talip oldu. Bu durum hiçbir futbolseveri şaşırtmadı; çünkü Kahveci, küçük yaşta başladığı futbol okulundan beri performansını sergilediği her yerde izleyenlerin takdirini kazanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ

Ankara'da dünyaya gelen İrfan Can, futbola Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başladı. Yeteneğiyle dikkat çeken İrfan, girdiği seçmelerde Gençlerbirliği altyapısına dahil olmayı başardı. Henüz 17 yaşında A2 takımıyla düzenli oynamaya başlayan futbolcu, Hacettepe Spor'da geçirdiği dönemden sonra Gençlerbirliği'ne dönerek 2014-2015 Süper Lig sezonunda kadroya dahil edildi.

BAŞAKŞEHİR

2017 yılının Ocak ayında, 2020 yılındaki ilk şampiyonluğunun temellerini atmaya başlayan Başakşehir Futbol Kulübü; Gençlerbirliği'ne 1.61 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek İrfan'ı kadrosuna kattı. Abdullah Avcı'nın en önemli silahlarından olan orta saha oyuncusu İrfan, Başakşehir ile üst sıraların rekabetini deneyimlemeye başladı. Futbolcuların gelişimini olumlu etkileyen rekabet, Kahveci'nin formunun da yükselmesine neden oldu. 2019-2020 sezonunda şampiyonluk kupasını müzesine götüren Başakşehir'e en çok katkı sağlayan isimler; Edin Visca, Demba Ba, Skrtel ve İrfan Can'dı.

Ertesi sezon zor bir gruptan çıkamayarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Başakşehir'in Leipzig maçında İrfan hattrick yaparak Türk futbol tarihine geçti ve Avrupa kulüplerinin de iştahını kabarttı.

FENERBAHÇE

Lige çok iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, adı Galatasaray ve Marsilya ile anılan İrfan Can için beklenmedik bir zamanda talip oldu. Futbol gündemini yoğun şekilde işgal eden bu transferde mutlu sona 7 milyon euro + bonuslar ile ulaşan Fenerbahçe, orta sahasını ciddi anlamda güçlendirdi.

EURO 2020'de Türk milli takımının en merak edilen isimlerinden olan İrfan, hayal kırıklığı yaşadığımız bu turnuvada tek tesellimiz olan golü kaydetti. Ozan Tufan, Mesut Özil, Jose Sosa, Gustavo, Dimitris Pelkas gibi kaliteli futbolcularla birlikte Fenerbahçe orta saha rotasyonunu oluşturan İrfan Can Kahveci, yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de ikinci şampiyonluğuna ulaşmak için ter dökecek.



