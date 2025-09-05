SPOR

Meğer bilerek kart görüyormuş! Flamengo’nun futbolcusu Bruno Henrique, bahis nedeniyle cezaya çarptırıldı

Flamengo forması giyen Bruno Henrique maçlarda bilerek kart gördüğünün ortaya çıkması nedeniyle 12 maç men ve 11 bin dolar para cezası aldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Brezilya ekibi Flamengo’nun futbolcusu Bruno Henrique, bahis skandalı nedeniyle cezaya çarptırıldı.

KASTİ KART GÖRÜYORDU

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, 34 yaşındaki oyuncu, kasti kart görerek çevresindekilere avantaj sağladığı gerekçesiyle 12 maç men ve 11 bin dolar para cezası aldı. [40 maçta 8 sarı kart]

Bunun yanı sıra, Bruno Henrique’nin iki ila altı ay hapis cezası alabileceği belirtildi.

Bu sezon Flamengo formasıyla 40 maça çıkan Henrique, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

