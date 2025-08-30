SPOR

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho'nun yeni takımı... Aziz Yıldırım detayı çok şaşırttı!

Son dönemde yönetimi açıkça eleştiren ve Benfica karşısında Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki görevine son verildi. Ünlü teknik direktörün son 24 yıldaki en kısa süreli macerası, 64 maçla Fenerbahçe olurken Portekizli hoca için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho'nun yeni takımı... Aziz Yıldırım detayı çok şaşırttı!
Berker İşleyen

Fenerbahçe, geçen sezon Jose Mourinho liderliğinde beklenen başarıları elde edemedi ve yeni sezona da istediği başlangıcı yapamadı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica’ya mağlup olarak turnuvaya veda eden sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı aldı.

YÖNETİMİ SERT DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Fenerbahçe den gönderilen Jose Mourinho nun yeni takımı... Aziz Yıldırım detayı çok şaşırttı! 1

Hakem kararları, rakipler ve zaman zaman oyuncularıyla ilgili alışılmadık yorumlarıyla gündem yaratan Mourinho, son dönemde kulüp yönetimine yönelik sert eleştiriler de dile getirmişti. 62 yaşındaki deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile geçen sezon Süper Lig’de çıktığı 36 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

İNGİLİZ BASINI DUYURMUŞTU

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Fenerbahçe den gönderilen Jose Mourinho nun yeni takımı... Aziz Yıldırım detayı çok şaşırttı! 2

Tüm bunlar yaşanırken yaklaşık 1 hafta önce henüz ayrılık yaşanmadan İngiliz basınında, Nottingham’ın Jose Mourinho ile temasa geçtiği öne sürülmüştü. Aynı dönemde Portekizli teknik adam da yönetime karşı açıklamalarının dozunu artırmıştı.

Dün The Sun’da yer alan haberde, Nuno Espirito Santo’nun Nottingham’dan ayrılacağı ve yerine Mourinho’nun getirileceği öne sürüldü. İngiltere’den bir başka iddia ise West Ham’ın, geçen sezondan beri çok kötü sonuçlar alan Graham Potter’ı kovup yerine Jose Mourinho’yu getireceği yönünde. Dünyaca ünlü teknik adam birçok açıklamasında Premier Lig’e dönmek istediğini söylemişti.

"ADAYLARDAN BİRİYLE ANLAŞMIŞ"

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Fenerbahçe den gönderilen Jose Mourinho nun yeni takımı... Aziz Yıldırım detayı çok şaşırttı! 3

Öte yandan bu ayrılığın ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler "Benfica’nın da bir seçimi var. Jose Mourinho’nun Lisbon’dayken “Ben bir seçim kozuyum.” dediğini duymuş Fenerbahçeli yöneticiler, Benfica seçimiyle ilgili... Anladığım kadarıyla Benfica’daki başkan adaylarından biri Mourinho ile anlaşmış. Portekiz millli takımına da göz kırptığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mourinho 1-2 ay evvel Aziz Bey'den randevu istemiş ancak Aziz Bey randevuyu vermemiş. Aziz Bey tarafı da bunu teyit edecektir.

