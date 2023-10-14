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Meğer iddialar doğruymuş! Manchester United taraftar liderinden 'Galatasaray' açıklaması

14.10.2023 09:33 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşan Galatasaray'da, Sarı-Kırmızılı taraftarlar takımlarını burada da yalnız bırakmazken, Ev sahibi ekibin taraftar hizmetleri sorumlusu Sam Kelleher ve operasyon direktörü Colette Roche dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu'ndaki ikinci maçında İngiliz ekibi Manchester United'a konuk olmuş, mücadele 3-2 Sarı-Kırmızılılar'ın üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmada yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarının ev sahibi tribünlerden maçı takip ettiği iddia edilirken bu olay ManU cephesinde büyük bir kriz yaratmıştı.

OLAYI DOĞRULADI

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Manchester United'ın resmi taraftar forumuna konu hakkında açıklamalarda bulunan kulübün taraftar hizmetleri sorumlusu Sam Kelleher, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftarın, karşılaşmayı United tribünlerinden takip ettiği yönündeki iddiaları doğruladı.

"DURUM FARK EDİLMİŞTİ"

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Kulübün operasyon direktörü Collette Roche ise Manchester United tribünleri arasına karışan Galatasaray taraftarının fark edilmesine rağmen "zorla çıkarılmasının güvenlik riski teşkil etmesi" nedeniyle eyleme geçilmediğini ve maç sırasında tribünlerde şiddet olayı yaşanmadığını belirtti.

TARAFTARDAN TEPKİ

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İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester United kombinesi bulunan taraftarların bir kısmının, biletini maç öncesinde Galatasaray seyircisine sattığı iddia edilmiş ve İngiliz kulübü, bu durumu engelleyemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

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