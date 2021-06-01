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Meğer iddialar doğruymuş! Netflix dizilerinden Atiye'nin yıldızı Metin Akdülger'in sevgilisi bakın kim çıktı

01.06.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Metin Akdülger hakkında aylardır kulaktan kulağa dolaşan bir aşk dedikodusu vardı. Metin Akdülger'in son paylaşımı, gerçeği ortaya çıkardı.

Meğer iddialar doğruymuş! Netflix dizilerinden Atiye'nin yıldızı Metin Akdülger'in sevgilisi bakın kim çıktı

Metin Akdülger, kariyerinde kısa zamanda çok yol alan oyunculardan biri oldu. "Medcezir" ile tanınmaya başlayan oyuncu, "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde oynadığı IV. Murat ile ilk başrolünü kaptı. "Atiye" ve "Şahsiyet" gibi son dönemin en popüler yapımlarında izlediğimiz ünlü oyuncu, son olarak yeni Netflix dizisi "Kulüp"te oynadı. Öte yandan, tüm başarısına rağmen hiçbir zaman bir magazin figürü olmadı. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başaran Metin Akdülger, ismi zaman zaman aşk dedikodularına karışsa da bu konuda hiç yorum yapmadı. Aylardır sosyal medyada dolaşan YouTuber Cansu Akın'la aşk yaşadığı söylentileri ise bugünkü paylaşımlarıyla doğrulandı.

Hayranları ortaya çıkardı

Cansu Akın Metin Akdülger

Başarılı influencer Cansu Akın ve Metin Akdülger'in aşk yaşadığı iddiası aylar önce ortaya atıldı. Hayranları, ikilinin bütün sosyal medya hesaplarında -özel olanlar dahil- birbirini takip ettiğini ve her paylaşımını beğendiğini ortaya çıkararak bu aşkın gerçekliğine inandı. Ama asıl bomba 10 gün önce patladı. Cansu Akın'ın paylaştığı bir fotoğrafın Metin Akdülger'in evinde çekildiği söylendi. İddialar ayyuka çıksa da kimse bir açıklama yapmadı.

Yorumlar ele verdi

Metin Akdülger Cansu Akın

Aşk, nihayet bugün doğrulandı. Cansu Akın'ın son paylaşımına Metin Akdülger'in yaptığı yorum her şeyi ortaya çıkardı.


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Anahtar Kelimeler:
Metin Akdülger
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