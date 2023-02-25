Meğer ilk bozgun 2008'de değilmiş! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi, Türkiye'de gülemiyor...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya’nın köklü takımlarından Sevilla ile eşleşti. Kura çekiminin açıklandığı ilk dakikalardan itibaren Eskişehirspor’un zaferiyle sonuçlanan 1970 yılındaki Sevilla mücadelesi geldi. Fuar Şehirleri Kupası’nda karşı karşıya gelen iki ekibin Ramón Snchez Pizjun Stadyumu’nda oynanan ilk maçı Sevilla, 1-0’lık skorla kazanmıştı. Atatürk Stadyumu’nda oynanan rövanş mücadelesinde ise Eskişehirspor, son 12 dakikada bulduğu gollerle maçı 3-1 kazanarak Endülüs ekibini eli boş göndermişti.
İspanya’nın köklü ekiplerinden Sevilla, Avrupa Kupaları’nda bir Türk takımına karşı ilk kez 5 Eylül 1970 tarihinde oynanan maçta Eskişehirspor ile karşılaştı. Daha sonra 2008 yılında Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunda Fenerbahçe, İspanyol ekibiyle karşılaştı. 2017 Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Başakşehir, 2018 yılında ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Akhisarspor İspanyol ekibinin rakibi olmuştu. Bu ekiplerin arasından Eskişehirspor ve Fenerbahçe, Sevilla’yı Avrupa Kupaları’ndan saf dışı bırakma başarısı göstermişti.