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Meğer ilk bozgun 2008'de değilmiş! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi, Türkiye'de gülemiyor...

25.02.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın olduğu gruptan lider olarak çıkan ve direkt olarak son 16 turuna katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'nin rakibi İspanya La Liga ekibi Sevilla olmuştu. Rakibini 2007/08 Şampiyonlar Ligi sezonunda eleyerek çeyrek finale yükselme başarısı gösteren sarı - lacivertliler, bu kez aynı başarıyı Avrupa Ligi'nde göstermek istiyor. O dönem büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Sevilla'nın uğradığı ilk bozgunun 1970 yılında olduğu ortaya çıktı.

Meğer ilk bozgun 2008'de değilmiş! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi, Türkiye'de gülemiyor...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya’nın köklü takımlarından Sevilla ile eşleşti. Kura çekiminin açıklandığı ilk dakikalardan itibaren Eskişehirspor’un zaferiyle sonuçlanan 1970 yılındaki Sevilla mücadelesi geldi. Fuar Şehirleri Kupası’nda karşı karşıya gelen iki ekibin Ramón Snchez Pizjun Stadyumu’nda oynanan ilk maçı Sevilla, 1-0’lık skorla kazanmıştı. Atatürk Stadyumu’nda oynanan rövanş mücadelesinde ise Eskişehirspor, son 12 dakikada bulduğu gollerle maçı 3-1 kazanarak Endülüs ekibini eli boş göndermişti.

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İLK BOZGUN ESKİŞEHİRSPOR'DAN!

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İspanya’nın köklü ekiplerinden Sevilla, Avrupa Kupaları’nda bir Türk takımına karşı ilk kez 5 Eylül 1970 tarihinde oynanan maçta Eskişehirspor ile karşılaştı. Daha sonra 2008 yılında Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunda Fenerbahçe, İspanyol ekibiyle karşılaştı. 2017 Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Başakşehir, 2018 yılında ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Akhisarspor İspanyol ekibinin rakibi olmuştu. Bu ekiplerin arasından Eskişehirspor ve Fenerbahçe, Sevilla’yı Avrupa Kupaları’ndan saf dışı bırakma başarısı göstermişti.

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ES-ES'İN ÜNLÜ SEVILLA ZAFERİ

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  • 5 Eylül 1970 yılında Ramón Snchez Pizjun Stadyumu’nda oynanan ilk maç Sevilla’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. 11 gün sonra Atatürk Stadyumu’nda oynanan rövanş maçı Türk futbolu açısından görkemli bir zafere dönüştü. Hınca hınç dolu tribünlerin önünde başlayan maçta Kaptan Acosta’nın 77’nci dakikada bulduğu golle Sevilla, tur için büyük avantajı eline geçirdi. O dakikadan itibaren futbol şansını yanına alan Şimşekler, 80 ve 82’nci dakikalarda Fethi Heper’den gelen gollerle 2-1 öne geçti. Tur için bir gole daha ihtiyacı olan Eskişehirspor, 90’ıncı dakikada tekrar Fethi Heper’in ayağından bulduğu golle 3-1’lik üstünlüğü sağladı. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayan mücadelede Eskişehirspor, Sevilla’yı Avrupa Kupaları’nın dışına iten ilk Türk takımı oldu. Mücadelenin ardından Eskişehir basınının “Sevilla Porsuk’ta Boğuldu” başlığıyla manşet atması dikkatlerden kaçmadı. (İHA)

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