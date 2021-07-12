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Meğer karpuz dilimlemek çok kolaymış! Bu tüyoları şimdiye kadar neden öğrenmediğinize çok şaşıracaksınız

12.07.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karpuz, lezzetiyle kimsenin geri çeviremediği bir meyve. Hatta öylesine lezzetli ve ferahlatıcı ki yalnızca ara öğünlerde değil; sabah, öğle ve akşam öğünlerinde de sofralara bolca konuk oluyor. Siz de “Karpuza bayılırım ama bir de kolayca kesebilsem!” diye yakınanlardansanız işte size karpuz kesme işinizi kolaylaştıracak birkaç tüyo!

Meğer karpuz dilimlemek çok kolaymış! Bu tüyoları şimdiye kadar neden öğrenmediğinize çok şaşıracaksınız

Yazın vazgeçilmez lezzeti karpuzu keserken uygulayacağınız bu tüyolar sayesinde sıcak yaz aylarının en ferahlatıcı ve en hafif lezzetini yemek çok daha pratik ve keyifli hale gelecek!

KLASİK YÖNTEM

  • Öncelikle üzerindeki toz ve kirden arındırmak için karpuzu bütün halindeyken musluğun altında güzelce yıkayın.

  • Ardından karpuzu, alt ve üst kısımlarından kesin.

  • Daha sonra karpuzu kesme tahtasına dik bir konumda yerleştirin ve tekrar ortadan ikiye kesin.

  • İki yarım parçayı da dilediğiniz kalınlıkta olacak şekilde yine şeritler halinde kesmeye devam edin.

  • Elinizdeki karpuz dilimlerini kabuğundan özenle ayırın.

  • Kabuktan ayrılan karpuzu aralarında yaklaşık 5 cm olacak şekilde bıçak yardımıyla dilimleyin ve soğuk soğuk servis edin.

EĞLENCELİ ŞEKİLLER

  • Bol suyla yıkadığınız karpuzu kesme tahtasında yan duracak şekilde yerleştirin.

  • Daha sonra karpuzu enine olacak şekilde 3 cm aralıklarla kesin.

  • Elinizde yuvarlak şekilde karpuz dilimleri olacak. Bu dilimleri yine kesme tahtası üzerine yerleştirin ve bıçağınızı karpuzu kabuktan ayıracak şekilde dairesel olarak döndürün. Bu işlemi her bir yuvarlak karpuz dilimi için tekrarlayın.

  • Yuvarlak karpuz dilimlerini ise ister şeritler halinde ister üçgen şeklinde dilimleyebilirsiniz. Daha yaratıcı ve eğlenceli bir sunum isterseniz kurabiye kalıplarını kullanarak da farklı şekiller elde edebilirsiniz.

ÜÇGEN DİLİMLER

  • Temizlediğiniz karpuzu bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayrın.

  • Yarım karpuzu kabuğu altta kalacak şekilde kesme tahtasına yerleştirin ve yine uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Bu işlemi her iki yarım karpuz için de tekrar edin.

  • Ardından elinizdeki dilimleri yaklaşık 2 cm aralıklarla üçgen şeklinde dilimlemeye devam edin.

  • Daha sonra üçgen şeklindeki karpuz dilimlerinin kabuk kısmına çubuk takarak servis edebilirsiniz.

SOĞUK KARPUZ TOPLARI

  • Bu yöntem en pratik yöntem olmakla birlikte çekirdeği az olan karpuzlarda daha iyi sonuç verir. Bütün halindeyken iyice yıkadığınız karpuzun alt ve üst kısmını kesin.

  • Daha sonra elinizdeki yarım dilimi kabuğu aşağıda kalacak şekilde tezgaha yerleştirin.

  • Ardından bir dondurma kaşığı yardımıyla karpuzu minik toplar haline getirin ve karpuz toplarını serin serin servis edin.
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