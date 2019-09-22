Meğer telefonlardaki bu nokta o işe yarıyormuş!

Günlük hayatımızda birçok farklı ürün kullanıyoruz: Çanta, telefon, ayakkabı… Bu ürünlerin işinize yarayacak gizli özelliklerini bilmeniz size çok şey katacak. Birazdan göreceğiniz özelliklerin belki bazılarını daha önce biliyor olabilirsiniz. Ancak birçoğunu daha yeni öğreneceğinize eminiz. Hadi başlayalım!

1. Çantaların üzerindeki kesik yerler

Başlangıçta bu çantalar sadece turistler için üretildi. Gezgin turistler, sırt çantasına birçok eşyasını bağlayarak kullanabiliyordu. Daha sonra bu çantaları daha fazla insan kullanmaya başladı. Eğer sizin de böyle bir çantanız varsa üzerinde bulunan kesik yerlere ayakkabınızı veya yanınıza aldığınız başka bir eşyalarınızı asabilirsiniz.

2. Apple telefonlarda kameraya yakın olan nokta

Flaş ve kamera arasında bulunan bu küçük nokta siz fark etmeseniz de çok işe yarıyor. Siz telefonla konuşurken dışarıdan gelen gürültüleri engelliyor ve sesinizin karşı tarafa daha net gitmesini sağlıyor.

3. Kürdanı kullandıktan sonra ne yapacağız?

Çoğu insan bu kürdanları kullanmıyor olabilir ancak evinizde bu tip kürdanlar varsa kullandıktan sonra üst kısmını kırarak kürdanınız için dayanak yapabilirsiniz. Böylelikle kullandığınız kürdanın masaya değmesini engellersiniz.