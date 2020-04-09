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Meğer virüse karşı en etkili besinlerin başında geliyormuş! İşte o besin!

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Kargacık burgacık bir görüntüsü olmasına karşın tam şifa kaynağı olan bir bitki var ki, adı zencefil! Hem toz olarak hem de kök haliyle kullanabilen bu bitki; kurabiyelere, yemeklere lezzet katmasının yanı sıra birçok rahatsızlık için sağladığı fayda ile de dikkat çekiyor. Peki, zencefil neye iyi gelir, nerelerde kullanılır?

Meğer virüse karşı en etkili besinlerin başında geliyormuş! İşte o besin!

Zencefil deyince aklına Barış Manço'nun Nane Limon Kabuğu şarkısı gelenlerin sayısı az olmasa gerek. Özellikle soğuk algınlığı durumlarında ilk başvurulan bitkilerden biri olan zencefil; sindirim sistemine, solunum yollarına, enfeksiyonlara karşı faydalı olmasının yanında doğal bir ağrı kesici olarak da sıklıkla tercih ediliyor. On parmağında on marifet olan bu bitkinin en önemli özelliklerinden biri de her mevsim ulaşılabilir olması.

ZENCEFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Zencefil, mide sorunları için doğal bir çözüm olarak karşımıza çıkar. Mideyi rahatlatmaya, hazımsızlığı gidermeye yardımcı olurken, hamilelik sırasındaki mide bulantılarını önlemek için de güvenle kullanılabilir.

Mide ve bağırsaklarda oluşan gazın sökülmesini sağlarken bağırsak bozukluklarını gidermeye de yardım eder.

İshal ve kabızlığı önleme özelliğine sahiptir.

Kolesterol düşürücü özelliği vardır.

Kadınların adet döneminde ortaya çıkan ağrılarını hafifletmeye yardım eder.

Düzenli kullanımla sporcularda oluşan kas ağrılarına iyi geldiği yönünde yapılan araştırmalar var.

Düzenli olarak zencefil tüketen kişilerde kalp krizi ve inme riski azalır.
Bağışıklık sistemini güçlendirmesi sayesinde enfeksiyonlara karşı kalkan oluşturur.

Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü arttırır.

Antioksidan özelliğine sahiptir.

Kan şekerini dengeleyerek insülin direncini düşürür.

Öksürüğü geçirmeye yardım eder.

Metabolizma hızlandırıcı özelliği sayesinde limon ile birlikte kullanıldığında yağ yakımına yardımcı olur.

ZENCEFİL KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

2 yaşından küçük çocuklar için kullanılması önerilmemektedir.
Kan sulandırıcı özelliği nedeniyle herhangi bir ameliyat öncesi tüketime ara verilmelidir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar zencefil tüketmemelidir.
Hamilelikte düşüğe sebebiyet verebileceği için yüksek miktarda tüketilmemelidir. Doktor tavsiyesi ile kullanılması daha faydalıdır.

ZENCEFİL NASIL KULLANILIR?

Zencefili toz olarak kullanabileceğiniz gibi, kök halini küçük parçalar halinde ya da rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Kolay malzemelerle hazırlayabileceğiniz birkaç tarifi sizinle paylaşalım.

Öksürük giderici olarak tüketebileceğiniz bu tarifi; bir tatlı kaşığı bal, bir çay kaşığı zencefil ve bir bardak su ile hazırlayabilirsiniz. Karışımı on dakika kaynattıktan sonra tüketebilirsiniz.

Bağışıklık koruyucu bir tarif olarak; yarım limonun suyu ve bir çay kaşığı zencefil bir bardak suyla 10 dakika kaynatılarak tüketilebilir.

Kilo vermek isteyenler burada mı? Bu tarif sizin için: Yarım litre suya bir çubuk tarçın, bir dilim ananas, bir çay kaşığı zencefil ve yarım limon ekleyerek 20 dakika kaynatın.

Biraz demlenmesini bekledikten sonra, yağ yakımını hızlandıran çayınızı tüketebilirsiniz.

Bunların yanında kök zencefili de kurabiyelerde, çorbalarda rendeleyerek kullanabilirsiniz.

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