Meğer virüse karşı en etkili besinlerin başında geliyormuş! İşte o besin!

Zencefil deyince aklına Barış Manço'nun Nane Limon Kabuğu şarkısı gelenlerin sayısı az olmasa gerek. Özellikle soğuk algınlığı durumlarında ilk başvurulan bitkilerden biri olan zencefil; sindirim sistemine, solunum yollarına, enfeksiyonlara karşı faydalı olmasının yanında doğal bir ağrı kesici olarak da sıklıkla tercih ediliyor. On parmağında on marifet olan bu bitkinin en önemli özelliklerinden biri de her mevsim ulaşılabilir olması.

ZENCEFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Zencefil, mide sorunları için doğal bir çözüm olarak karşımıza çıkar. Mideyi rahatlatmaya, hazımsızlığı gidermeye yardımcı olurken, hamilelik sırasındaki mide bulantılarını önlemek için de güvenle kullanılabilir.

Mide ve bağırsaklarda oluşan gazın sökülmesini sağlarken bağırsak bozukluklarını gidermeye de yardım eder.

İshal ve kabızlığı önleme özelliğine sahiptir.

Kolesterol düşürücü özelliği vardır.

Kadınların adet döneminde ortaya çıkan ağrılarını hafifletmeye yardım eder.

Düzenli kullanımla sporcularda oluşan kas ağrılarına iyi geldiği yönünde yapılan araştırmalar var.