Meghan Markle hakkında bilinmesi gereken 10 gerçek

Tahtın altıncı varisi Prens Harry ile hayatını birleştirerek Kraliyet Ailesi'ne giren eski ABD'li oyuncu, yeni Sussex Düşesi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nin üst düzey yöneticiliğinden ayrılacaklarını açıklamalarının ardından en çok merak edilen isimler arasında yer aldı.

Prens Harry ile beraber olmaya başladığı günden bu yana basında geniş yer bulan Markle'ın evlenmeden önce nasıl bir yaşam sürdüğü, nelere ilgi duyduğu da en az Kraliyet yaşantısı kadar merak ediliyor. Hal böyle olunca, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın hakkında bilmeniz gereken 10 gerçeği bir araya getirdik.

1- Sussex Düşes'nin Tam adı, Rachel Meghan Markle.

2- 19 Mayıs 2018'te görkemli bir törenle evlenen Markle, Prens Harry’den 3 yaş büyük.

3- Kaligrafiye çok büyük ilgi duyan Meghan Markle, birçok ünlünün düğün davetiyesini kendi el yazısıyla yazmış.

4- Evlenmeden önce Thetig.com adında bir web sitesi olan Meghan Markle, nişanlandıktan sonra sitesini kapattı.

5- Sussex Düşes'i, Twitter hesabını Ocak 2018’de kapatmadan önce 6 milyondan fazla takipçiye sahipti.