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  4. Meghan Markle hakkında bilinmesi gereken 10 gerçek

Meghan Markle hakkında bilinmesi gereken 10 gerçek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nin üst düzey üyeliğini bırakacaklarını bildirmedi dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Kraliyet'te deprem yarattığı iddia edilen Meghan Markle günün en çok merak edilen ismi oldu. İşte Meghan Markle hakkında bilinmesi gerekenler....

Meghan Markle hakkında bilinmesi gereken 10 gerçek

Tahtın altıncı varisi Prens Harry ile hayatını birleştirerek Kraliyet Ailesi'ne giren eski ABD'li oyuncu, yeni Sussex Düşesi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nin üst düzey yöneticiliğinden ayrılacaklarını açıklamalarının ardından en çok merak edilen isimler arasında yer aldı.

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Prens Harry ile beraber olmaya başladığı günden bu yana basında geniş yer bulan Markle'ın evlenmeden önce nasıl bir yaşam sürdüğü, nelere ilgi duyduğu da en az Kraliyet yaşantısı kadar merak ediliyor. Hal böyle olunca, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın hakkında bilmeniz gereken 10 gerçeği bir araya getirdik.

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1- Sussex Düşes'nin Tam adı, Rachel Meghan Markle.

2- 19 Mayıs 2018'te görkemli bir törenle evlenen Markle, Prens Harry’den 3 yaş büyük.

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3- Kaligrafiye çok büyük ilgi duyan Meghan Markle, birçok ünlünün düğün davetiyesini kendi el yazısıyla yazmış.

4- Evlenmeden önce Thetig.com adında bir web sitesi olan Meghan Markle, nişanlandıktan sonra sitesini kapattı.

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5- Sussex Düşes'i, Twitter hesabını Ocak 2018’de kapatmadan önce 6 milyondan fazla takipçiye sahipti.

6- Windsor Sarayında yapılan düğününde, yakında bulunan havayoluna inecek olan uçakların rotası, düğün sırasında sarayın üstünden geçmemesi için değiştirildi.

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7- Sıkı bir kadın hakları savucusu olan Markle, 11 yaşındayken kadın haklarını savunmak için o dönem First Lady olan Hillary Clinton’a mektup yazdı.

8- 4 Ağustos 1981 Kaliforniya doğumlu olan Düşes, Aslan burcu.

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9- Üniversitede tiyatro okurken, politikaya olan ilgisinden dolayı uluslararası ilişkiler bölümünde çift anadal yaptı.

10- Markle, 20 yaşında üniversite öğrencisiyken Arjantin’deki Amerika Büyükelçiliğinde staj yaptı.

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