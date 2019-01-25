Meghan Markle olmadan devam edemediler... Suits bitiyor!

İngiliz kraliyet ailesine gelin gittiği günden beri gündemden düşmeyen eski oyuncu Sussex Düşesi Meghan Markle, bu sefer eskiden rol aldığı Suits dizisiyle gündemde. 2000’li yılların başından itibaren The War at Home, Good Behavior, Horrible Bosses ve Anti-Social gibi yapımlarda boy gösteren Meghan Markle, asıl çıkışını 2011 yılında televizyon macerasına başlayan Suits ile yapmıştı. Başrollerini Gabriel Macht ve Patrick J. Adams ile paylaştığı dizide rol aldığı bazı sevişme sahneleri yüzünden büyük kraliyet düğünü öncesi İngiltere’de çok konuşulmuştu.

Yıllardır başarısına başarı katarak ilerleyen Suits dizisinden maalesef kötü haber geldi. Meghan Markle, Sussex Düşesi olmadan önce 7. sezonda diziye veda etmek zorunda kaldı. Dizide Rachel Zane karakterini canlandıran Markle ile dizideki sevgilisi Mike Rose karakterini canlandıran Patrick J. Adams yedinci sezon sonunda evlenerek diziye veda etti. Kemik bir izleyici kadrosu olan dizi 8. Sezon başladığında 100 binden fazla izleyicisini kaybetmişti. Dizinin sevilen karakterleri Meghan ve Patrick Suits’den ayrıldığından beri durdurulamayan bir reyting kaybı yaşanmaya başladı.

Fox News’da yer alan habere göre 2011 yılında ortalama 4,6 milyon izleyiciyle yola çıkan serinin izlenme oranları 1,2 milyona kadar düşmüştü. Gelen haberlere göre Suits dizisi 10 bölümden oluşan 9. sezonuyla ekranlara veda edecek.



