Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Kanal D’nin yapımını O3 medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği 2018’in en iddialı projesi Mehmed Bir Cihan Fatihi, Salı akşamı yayınlanan ilk bölümüyle Twitter'da en fazla konuşulan konu oldu.
Kenan İmirzalıoğlu, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor'un başrollerde oynadığı dizinin ilk bölümündeki savaş sahneleri de nefesleri kesti.
Çekim teknikleriyle dikkat çeken Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde, adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış Fatih Sultan Mehmed'in zafere giden yol üzerinde yaşadıkları anlatılıyor. Dizinin ilk bölümünde babasının ölümünden sonra tahta geçen Sultan Mehmed'e kurulan tuzaklar ekrana geldi. Sultan Mehmed'in ay tutulmasını hesaplayarak karanlıkta denizde karşıya geçtiği sahneler ise izleyenleri etkiledi.
KOSOVA MUHAREBESİ SAHNESİ NEFES KESTİ
Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. Bölüm'de 2. Kosova Muharebesi'nde zorlu bir savaş gerçekleşir. Mehmed'in yönettiği ordu, çok kayıp verse de savaştan zafer ile ayrılan taraf olur.
SOSYAL MEDYADA MEHMED BİR CİHAN FATİHİ YORUMLARI
Ekrana gelen ilk bölümüyle Twitter'da TT listesinde bir numara olan Mehmed Bir Cihan Fatihi hakkında sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları:
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 2. BÖLÜM FRAGMANI
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
1451 yılında, babasının ölüm haberini alıp Manisa’dan Edirne’ye yani payitahta doğru yola çıktığında Sultan Mehmed’in bir büyük hayali vardır. Cihanın göz bebeği Konstantinopolis’i fethetmek. Ancak büyük hayalinin önünde aşılması zor, büyük engeller belirecektir.
Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.
Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır. O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun da temellerini atar.
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