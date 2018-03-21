Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Kanal D’nin yapımını O3 medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği 2018’in en iddialı projesi Mehmed Bir Cihan Fatihi, Salı akşamı yayınlanan ilk bölümüyle Twitter'da en fazla konuşulan konu oldu.

KOSOVA MUHAREBESİ SAHNESİ NEFES KESTİ

Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. Bölüm'de 2. Kosova Muharebesi'nde zorlu bir savaş gerçekleşir. Mehmed'in yönettiği ordu, çok kayıp verse de savaştan zafer ile ayrılan taraf olur.

SOSYAL MEDYADA MEHMED BİR CİHAN FATİHİ YORUMLARI

Ekrana gelen ilk bölümüyle Twitter'da TT listesinde bir numara olan Mehmed Bir Cihan Fatihi hakkında sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları:

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 2. BÖLÜM FRAGMANI

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

1451 yılında, babasının ölüm haberini alıp Manisa’dan Edirne’ye yani payitahta doğru yola çıktığında Sultan Mehmed’in bir büyük hayali vardır. Cihanın göz bebeği Konstantinopolis’i fethetmek. Ancak büyük hayalinin önünde aşılması zor, büyük engeller belirecektir.

Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.