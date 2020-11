Mehmet Akif Alakurt bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti!

İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra model olmaya karar verdi. Annesinin yardımıyla modelliğe Neşe Erberk'in ajansına girerek başladı. 1998 yılında "Gelecek Vaat Eden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını aldı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasına girdi ve 1. oldu. Yine aynı sene Dünya 2.'si oldu[1]. Asıl çıkışını Hacı dizisiyle yaptı. 17 bölüm oynadığı "Hacı" dizisinden sonra "Sıla" dizisinde oynamaya başlamıştır. 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde Maraz Ali rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur. 2016 yılında oyunculuğu bırakmıştır.

Modellik kariyeri

Mehmet Akif Alakurt 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanmış ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeye hak kazanmıştır. Bunun hemen ardından sonra 2001 yılında Best Model of The World yarışmasında ikincilik kazanmıştır. Bu başarılar sayesinde birçok dizi yönetmenlerinden teklifler almış ve oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2003 yılında Kırık Ayna filminde Ali Kirman Koçoğlu rolünü canlandırmıştır.

Filmografi

Yıl Film Rol Sezon

2003 Kırık Ayna Ali Kirman Koçoğlu 2

2004 Metro Palas Ural 1

2005 Zeytin Dalı Kenan 2

2006 Hacı Ahmet Gesili 1

2006-2008 Sıla Boran Ağa 3

2008-2010 Adanalı Maraz Ali 3

2011 Reis Murat 1

2013 Fatih Fatih Sultan Mehmed 1

2014 Emanet Fırat 1