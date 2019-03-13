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Mehmet Akif Alakurt'tan Bircan Bali'ye bir garip teklif

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ÜNLÜLER  | 13.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Kadınlara ettiği hakaretlerle gündeme gelen Mehmet Akif Alakurt, bir türlü yıldızının barışmadığı sunucu Bircan Bali'ye bir dağ yamacında röportaj yapmayı teklif etti.

Mehmet Akif Alakurt'tan Bircan Bali'ye bir garip teklif

Sosyal medyada Türk kadınlarıyla alakalı yaptığı paylaşımla çok konuşulan Mehmet Ali Alakurt, yıldızının barışmadığı Ece Erken'e sosyal medya hesabından seslenerek Bircan Bali ile röportaj yapmak istediğini söyledi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Bircan Bali ve Ece Erken, Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'a sitem etti.

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Karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan tarafların tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. Alakurt, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Ece Erken'e seslendi.

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"DAĞ YAMACINDA RÖPORTAJ YAPMAK İSTİYORUM"

Alakurt paylaşımında,"Duyurudur. Ece Erken yanınızdaki kız ve sadece bir kameraman olmak şartıyla benim istediğim bir dağ yamacında röportaj yapmak istiyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
mehmet akif alakurt Bircan Bali

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