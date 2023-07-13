Arda Güler'in sevgilisi ve ailesiyle pozu olay oldu! Duru Nayman aileye girdi

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler,Real Madrid ile sözleşme imzaladığı andan itibaren Avrupa'nın da en çok merak edilen futbolcularından birisi oldu.

Şu sıralar kariyeriyle olduğu kadar aşk hayatıyla da merak edilen Arda Güler, Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift son olarak aileyle birlikte yemekte görüntülendi.

Arda Güler'in Galatasaray Basketbol Takımı'nın oyuncusu Duru Nayman ile aşk yaşaması gündemdeyken genç sporcunun aileye de girdiği gözlerden kaçmadı.



Uzun süredir birlikte olan ve İspanya'ya da birlikte giden çiftten yeni görüntü geldi. Arda Güler'in ailesi ve sevgilisiyle Madrid'teki bir Türk restaurantında çekilmiş yeni görüntüsü ortaya çıktı.



