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  4. Arda Güler'in sevgilisi ve ailesiyle pozu olay oldu! Duru Nayman aileye girdi

Arda Güler'in sevgilisi ve ailesiyle pozu olay oldu! Duru Nayman aileye girdi

13.07.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmasıyla dünya gündemine giren Arda Güler sevgilisiyle de gündemde. Galatasaray'ın yıldızıyla aşk yaşayan Arda Güler sevgilisini aileye de soktu. Arda Güler ve ailesiyle birlikte İspanya'da olan Duru Nayman da sosyal medyanın gündeminde...

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler,Real Madrid ile sözleşme imzaladığı andan itibaren Avrupa'nın da en çok merak edilen futbolcularından birisi oldu.

Şu sıralar kariyeriyle olduğu kadar aşk hayatıyla da merak edilen Arda Güler, Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift son olarak aileyle birlikte yemekte görüntülendi.

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Arda Güler'in Galatasaray Basketbol Takımı'nın oyuncusu Duru Nayman ile aşk yaşaması gündemdeyken genç sporcunun aileye de girdiği gözlerden kaçmadı.

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Uzun süredir birlikte olan ve İspanya'ya da birlikte giden çiftten yeni görüntü geldi. Arda Güler'in ailesi ve sevgilisiyle Madrid'teki bir Türk restaurantında çekilmiş yeni görüntüsü ortaya çıktı.

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