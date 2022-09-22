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Mehmet Ali Erbil'den aldatma itirafı: Ağlayarak uyanırdım...

22.09.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde taciz iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil Buket Aydın'a konuk oldu. Buket Aydın'ın sorusu üzerine aldatma itirafında bulunan Erbil sosyal medyada da tepki çekti. İşte Erbil'in dikkat çeken sözleri...

Mehmet Ali Erbil'den aldatma itirafı: Ağlayarak uyanırdım...

Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk olan Mehmet Ali Erbil açıklamalarıyla yine gündem oldu. Son dönemde Ece Ronay'ı taciz iddialarıyla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil oldu evliliklerinde çok hata yaptığını belirtti ve hep çok eşli olduğunu söyledi.

Erbil konuşmasında "Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra sabah kalkar aldatırdım. Bu yedekleme dürtüsü bence" dedi.

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"ALDATMA YÜZÜNDEN BOŞANDIK"

Evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Sedef'le evliyken son eşime aşık oldum. Ona çok haksızlık ettim. Başıma ne geldiyse onun yüzünden. Melek yüzünden. Öyle bir karakteri yok. Şimdi evli, o yüzden konuşmak istemiyorum. Ona çok haksızlık ettim. Son eşimle de aynı şeyler başıma geldi. Onunla da aldatma yüzünden boşandık."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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