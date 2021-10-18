Mehmet Ali Erbil'den Aygün Aydın'a: Sen önce Sabancı olayında kendini akla

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmiş ve ünlü komedyenden şikayetçi olmuştu.

Hakkındaki taciz iddialarını kesin bir dille reddeden Erbil'le ilgili daha sonra işe Hakan Sabancı'yla karışık ilişkisiyle gündeme gelen Aygün Aydın'dan bir iddia gelmişti.

Aydın Erbil ile ilgili "Lise yıllarında arkadaşımla Nişantaşı'nda kahve içerken yan masamızda oturup arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu" demişti. Bu yorumu Mehmet Ali Erbil bir sosyal medya sayfasında görünce çileden çıktı.

Erbil bu paylaşımın altına "Sen önce Sabancı olayında kendini akla, sonra bana pislik at" yazdı.



