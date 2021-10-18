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Mehmet Ali Erbil'den Aygün Aydın'a: Sen önce Sabancı olayında kendini akla

18.10.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil Hakan Sabancı'yı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın'ı hedef aldı. Aydın'ın kendisi hakkında konuştuğunu gören Erbil bakın ne dedi.

Mehmet Ali Erbil'den Aygün Aydın'a: Sen önce Sabancı olayında kendini akla

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmiş ve ünlü komedyenden şikayetçi olmuştu.

Hakkındaki taciz iddialarını kesin bir dille reddeden Erbil'le ilgili daha sonra işe Hakan Sabancı'yla karışık ilişkisiyle gündeme gelen Aygün Aydın'dan bir iddia gelmişti.

Aygün Aydın'dan Mehmet Ali Erbil iddiası: Eteğin altına elini sokmuştuAygün Aydın'dan Mehmet Ali Erbil iddiası: Eteğin altına elini sokmuştu

Aydın Erbil ile ilgili "Lise yıllarında arkadaşımla Nişantaşı'nda kahve içerken yan masamızda oturup arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu" demişti. Bu yorumu Mehmet Ali Erbil bir sosyal medya sayfasında görünce çileden çıktı.

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Erbil bu paylaşımın altına "Sen önce Sabancı olayında kendini akla, sonra bana pislik at" yazdı.


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Mehmet Ali Erbil taciz Aygün Aydın
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