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Aygün Aydın'dan Mehmet Ali Erbil iddiası: Eteğin altına elini sokmuştu

10.10.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'yla ilişkisiyle tanınan Aygün Aydın şimdi de Mehmet Ali Erbil'i hedef aldı. Aydın Erbil'in bir arkadaşını taciz ettiğini söyledi.

Aygün Aydın'dan Mehmet Ali Erbil iddiası: Eteğin altına elini sokmuştu

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.

Ronay, ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini öne sürdüğü ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmişti.

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Bu iddialar gündemdeyken Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın'dan Erbil ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Aygün Aydın paylaşımında "Lise yıllarında arkadaşlarımla kahve içerken arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu. Şok olmuştuk kız 3 gün kendini toparlayamamıştı. Şimdi evli mutlu çok şükür" iddiasında bulundu.

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Mehmet Ali Erbil Aygün Aydın
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