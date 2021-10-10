Aygün Aydın'dan Mehmet Ali Erbil iddiası: Eteğin altına elini sokmuştu

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.

Ronay, ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini öne sürdüğü ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmişti.

Bu iddialar gündemdeyken Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın'dan Erbil ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Aygün Aydın paylaşımında "Lise yıllarında arkadaşlarımla kahve içerken arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu. Şok olmuştuk kız 3 gün kendini toparlayamamıştı. Şimdi evli mutlu çok şükür" iddiasında bulundu.

