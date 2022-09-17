Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil setlere dönemediği için sosyal medyaya ağırlık verdi. Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir şov programlarına ara veren Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayınlar açarak hediye istemeye başladı

TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, "Hadi hediye yollayın" diyerek takipçileriyle sohbet etmeye başladı. Erbil'in görüntülerinin yayılmasıyla sessiz kalamayan Ece Ronay ise "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye.

Zamanında bana 'TikTok'ta dileniyorsun' deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim" yorumunu yaptı. Ronay’ın kendisine ‘dilenci’ dediğini öne süren Erbil, saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

