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Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava

17.09.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini öne sürerek gündeme gelen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında geçtiğimiz senelerde suç duyurusunda bulunmuş ve ikili mahkemelik olmuştu. Ece Ronay, son oalrak ise Mehmet Ali Erbil, hakkında ‘dilenci’ yorumunda bulunmuştu. Ece Ronay’ın bu ifadesinin ardından Mehmet Ali Erbil harekete geçti.

Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil setlere dönemediği için sosyal medyaya ağırlık verdi. Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir şov programlarına ara veren Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayınlar açarak hediye istemeye başladı

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TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, "Hadi hediye yollayın" diyerek takipçileriyle sohbet etmeye başladı. Erbil'in görüntülerinin yayılmasıyla sessiz kalamayan Ece Ronay ise "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye.

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Zamanında bana 'TikTok'ta dileniyorsun' deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim" yorumunu yaptı. Ronay’ın kendisine ‘dilenci’ dediğini öne süren Erbil, saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Ece Ronay
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