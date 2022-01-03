Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava! "Sapık, tacizci, ahlaksız..." demişti

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil'den "taciz" ve "hakaret" iddialarıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

100 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; savcılık soruşturması devam ederken Erbil, iftiraya maruz kaldığını ve kişilik haklarının saldırıya uğradığını iddia ederek Ronay’a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava dilekçesinde, Ece Ronay’ın kendi reklamını yapmak adına Mehmet Ali Erbil’i tuzağa düşürerek toplum önünde linç etmeye çalıştığı iddia edildi.



