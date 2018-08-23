Mehmet Ali Erbil'den hayranlarına 'İyiyim' mesajı

Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta bayramın ilk günü sahneye tekerlekli sandalyeyle çıkmış ve sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı. Uzun zamandır Vertigo hastalığıyla uğraşan Erbil, yürümekte zorlandığını söyleyerek, "Bunu bir espri olarak almayın, bu işin şakası yok. Yürürken denge problemi yaşıyorum. Kulisten buraya kadar tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duydum. Sahneye de böyle çıkmak zorunda kaldım" demişti.

'ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM'

Mehmet Ali Erbil yaşadığı zor günlerin ardından sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Ayakta çekildiği pozunu paylaşan Erbil hayranlarına "Çok şükür iyiyim' diyerek mesaj yolladı.





