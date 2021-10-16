Mehmet Ali Erbil'den ödül aldığı kadına dikkat çeken sözler: Yaklaşma, DM'den yürürüm

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz aylarda klibinde oynadığı Ece Ronay'a attığı mesajlar ve ses kayıtları ifşa oldu. Günlerdir taciz iddiasıyla konuşulan Erbil, dün akşam katıldığı bir film galasında dikkat çeken bir çıkış daha yaptı.

"YAKLAŞMA, DM'DEN YÜRÜRÜM"

Ceberruh filminin galasına katılan ünlü şovmen, bir ödül aldı. Sahnede genç bir kadından ödül alan ve sonrasında fotoğraf çektirmek için poz veren Erbil, "Aman yaklaşmayın DM'den yürürüm" dedi. Ünlü isim, sözlerinin ardından dakikalarca alkışlandı.

MEHMET ALİ ERBİL VE ECE RONAY ARASINDA NE OLMUŞTU?

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Instagram hesabından "Bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım" diyerek Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ve ses kayıtlarını ifşa etti. Erbil ise "Ben mesaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli... Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız" diyerek taciz iddialarını reddetti. Yaşananların ardından avukatıyla Çağlayan Adliyesi'ne giden Ronay, mahkemeye başvurarak Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı.

