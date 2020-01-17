Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta kaçış sendromunun nüksetmesi sebebiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ünlü şovmenden iyi haber geldi.

TABURCU OLDU

Ünlü şovmenin geçtiğimiz hafta kaldırıldığı yoğun bakımdan çıktığı haberi geldi. Erbil'in sağlık durumu bir süre daha doktor gözetiminde olacak.

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil, "Abimin durumunu merak ediyorsunuz, haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz. Sadece iki ileri, bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci...

Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçak sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı. Birgün bile 'Ne olacak böyle?' demedi. Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor, bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda.Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman, ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir. Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başından beri söylediğim şey şudur; tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin." açıklamasını yapmıştı.

