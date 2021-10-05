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Mehmet Ali Erbil Ece Ronay'a ateş püskürdü: TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyormuş! Görüntüleri var

05.10.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden 35 yaş küçük şarkıcı Ece Ronay'a "Bu gece yanında uyumak istiyorum" diye attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil 2. Sayfa'ya açıklama yaptı. Erbil taciz iddialarını reddetti. Erbil'in kendini savunurken ettiği sözler sosyal medyada tepki çekti.

Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen genç şarkıcı Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etti. Söz konusu mesajlarda Erbil, Ronay'a "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi ifadeler kullanıyor.

"MESAJLARI BEN ATMADIM"

Mesajları ifşa olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Erbil, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Erbil, şunları söyledi: "Kız bana video çekerek köpek diyor. Olay bundan ibaret. Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde, ben değilim."

Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

"TELEFONUM ASİSTANIMIN ELİNDEYDİ"

İddialar karşısında çok sinirlenen Mehmet Ali Erbil "Beş kuruş para almadan onun klibinde oynadım. Ben ona kardeşim diyordum. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum ya kamuoyu ben biliyor. Benim sözüme mi inanacaklar yoksa bu kıza mı? Bu TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyormuş. Senin yanında uyumak istiyorum diye mesaj atmadım. Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı 'Bu kızın beklentisi farklı' diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana 'köpek' diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi Instagram'dan bana yazdı sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım" dedi.

Ekran Alıntısı

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Mehmet Ali Erbil
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