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Mehmet Ali Erbil Ece Ronay hakkında suç duyurusunda bulundu! "Kızınızdan küçük kızları..."

18.09.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil cinsel içerikle mesajları atarak taciz ettiği Ece Ronay'ı mahkemeye şikayet etti. Mesajları ifşa olan Erbil TikTok'a katıldığında kendisine "Yeni dilenciniz hayırlı olsun" diyen Ronay hakkında suç duyurusunda bulundu. Ece Ronay ise sosyal medyada Mehmet Ali Erbil'e verdi veriştirdi.

Mehmet Ali Erbil Ece Ronay hakkında suç duyurusunda bulundu! "Kızınızdan küçük kızları..."

Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmuyor. Erbil'in Ronay'a attığı iddia edilen mesajları uzun süre konuşulmuştu. Davalık olan ikiliden Erbil, kısa süre önce bir Tiktok hesabı açtı. Tiktok'ta canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinden hediye isteyince Ece Ronay, sosyal medya hesabından "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" paylaşımında bulundu.

Kendisine dilenci denmesini affetmeyen Erbil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da başvurdu ve fenomen hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Ece Ronay ise bu konuda kendini tutamadı. Ronay Erbil hakkında yaptığı paylaşımda "Ben kimsenin saygınlığına zarar vermedim, siz kendi kendinizi yaptığınız hareketlerle zaten rezil ediyorsunuz" dedi.

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"KIZLARI NASIL SOYUNDURURUM..."

Ronay hızını alamayınca bir paylaşım daha yaparak "Siz 2 gram kalmış beyninizle benimle ilgili haberle yaptırmaya çalışıyorsunuz da siz o gramlık aklınız kızınızdan küçük insanları Tiktok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın. Sizin o aklınız bana yetmiyor" dedi.
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Mehmet Ali Erbil Ece Ronay
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