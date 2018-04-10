Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor!

Canlı yayında yaptıklarıyla Türk televizyon tarihine geçen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Konuyu Posta gazetesindeki köşesine taşıyan Mesut Yar, "Show TV yine Mehmet Ali Erbil ile anlaşmış. Büyük ihtimal yine 'Çarkıfelek' izleyeceğiz" ifadesini kullandı.

İşte Mesut Yar'ın yazısındaki ilgili kısım;

Ramazan hazırlıkları başladı. Ekranlar her güne bir yarışma ile bizi eğlendireceğe benziyor. Kanal D'nin elinde ciddi bir "Ben Bilmem Eşim Bilir" stoğu bulunuyor...

Ve Show TV yine Mehmet Ali Erbil ile anlaşmış. Büyük ihtimal yine "Çarkıfelek" izleyeceğiz. O da olmazsa "Şans Kapıda" türünden bir içeriğe çalışılıyor...

Star TV'nin elinde "Eyvah Düşüyorum"un yayın hakları var. O içeriğe kimi koysan boş geçmez... Atv ekranının Ramazan'da izlenmeme gibi bir sorunu yok. Nihat Hatipoğlu hoca iftarlı sahurlu saatini bekliyor. Acaba diğerleri ne yapıyor?