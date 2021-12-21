Mehmet Ali Erbil'i ifşa eden Ece Ronay iki buçuk aylık hamile

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil'den "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu. Erbil ile tartışmalarıyla gündemde olan Ronay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınında Bircan Bali; Ece Ronay'ın iki buçuk aylık hamile olduğu iddia etti. Bali açıklamasında "Mehmet Ali Erbil'in evine giden çocuğa ev de aldırmış, imam nikahı da kıydırmış" dedi. Bu iddiaların ardından sessizliğini bozan sosyal medya fenomeni, konuya açıklık getirdi.

22 Ocak tarihinde evleneceğini müjdeleyen Ronay, hamilelik iddialarının ardından bir video çekti. Instagram hesabından da yayınladı.

Ronay, YouTube kanalında bu konuyla ilgili bir video çektiklerini ancak daha kurgu aşamasında olduğunu söyledi. Videonun hazırlandığı ofisteki bir çalışanın bunu basına sızdırdığını söyleyen ünlü isim, bebek beklediğini duyurdu.

