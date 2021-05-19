Mehmet Ali Erbil: İbrahim resmen evlenmedi

Bir süredir kaçış sendromuyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi, kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkardı. Tam kapanma sürecini evde maç izleyerek vakit geçirdiğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırması hakkında konuştu. Erbil, "Fenerbahçe beni verem etti! Sivas'ı yenseydik şampiyon oluyorduk. Sergen Yalçın ve Fatih Terim patlıcan moru olacaktı ama olmadı" dedi.

"Yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'in yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiği iddia edilmişti. Konu hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil, "Gönül nikahı yaptı. İbrahim resmen evlenmedi. Eğer evlenseydi nikahına giderdik ama bir şey takamazdık" diyerek güldürdü.

Erbil, muhabirlerin "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna, "Gündemimde evlilik yok. Kadınlara sadece Instagram DM'den yürüyorum" cevabını verdi.

EKRANLARA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Kaçış sendromu nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve ekranlardan uzak kalan Erbil, yaz sezonunda bir program ile sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi. Erbil, "Yaz sezonunda bir programa başlayabilirim. Çarkıfelek ya da başka bir program... Henüz netleşmedi" dedi. (Snob Magazin)



