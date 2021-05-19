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Mehmet Ali Erbil: İbrahim resmen evlenmedi

19.05.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" diyen Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses'in ilişkisi ve evlilik iddiaları hakkında da yorumda bulundu.

Mehmet Ali Erbil: İbrahim resmen evlenmedi

Bir süredir kaçış sendromuyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi, kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkardı. Tam kapanma sürecini evde maç izleyerek vakit geçirdiğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırması hakkında konuştu. Erbil, "Fenerbahçe beni verem etti! Sivas'ı yenseydik şampiyon oluyorduk. Sergen Yalçın ve Fatih Terim patlıcan moru olacaktı ama olmadı" dedi.

"Yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'in yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiği iddia edilmişti. Konu hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil, "Gönül nikahı yaptı. İbrahim resmen evlenmedi. Eğer evlenseydi nikahına giderdik ama bir şey takamazdık" diyerek güldürdü.

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Erbil, muhabirlerin "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna, "Gündemimde evlilik yok. Kadınlara sadece Instagram DM'den yürüyorum" cevabını verdi.

EKRANLARA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Kaçış sendromu nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve ekranlardan uzak kalan Erbil, yaz sezonunda bir program ile sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi. Erbil, "Yaz sezonunda bir programa başlayabilirim. Çarkıfelek ya da başka bir program... Henüz netleşmedi" dedi. (Snob Magazin)


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
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