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Mehmet Ali Erbil'in Filistin isyanı! "Çakma komünistler! Rahmetli Deniz Gezmiş... "

18.05.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin'e yapılan hain saldırıları kınayan Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere gönderme yaptı: "Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı.

Mehmet Ali Erbil'in Filistin isyanı! "Çakma komünistler! Rahmetli Deniz Gezmiş... "

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak İsrail’e tepki gösterdi.

Filistin’e yapılan hain saldırıları kınayan Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere gönderme yaptı.

"BU DİN MESELESİ DEĞİL"

“Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin’de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele.

"ÇAKMA KOMÜNİSTLER"

Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin’e gitti üç kişiyle.

"CENNETLİK OLURUM"

Bu sakat halimle bana silah verseler bir tane İsrailli öldürsem cennetlik olurum”

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Mehmet Ali Erbil
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