Mehmet Ali Erbil'in Filistin isyanı! "Çakma komünistler! Rahmetli Deniz Gezmiş... "

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak İsrail’e tepki gösterdi.
Filistin’e yapılan hain saldırıları kınayan Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere gönderme yaptı.
“Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin’de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele.
Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin’e gitti üç kişiyle.
Bu sakat halimle bana silah verseler bir tane İsrailli öldürsem cennetlik olurum”
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