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Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi masaj yaparken 'dedeme' deyince olay oldu! "Yasmin utanmıştır"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.04.2024 08:46
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Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Son olarak masaj sırasında yayın açan çiftten Ceylan'ın sevgilisine 'dede' benzetmesi yapması sosyal medyayı salladı.

Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi masaj yaparken 'dedeme' deyince olay oldu! "Yasmin utanmıştır"

Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemini karıştırmıştı. Ayrılıp barışan çiftin aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Kızı Yasmin Erbil'in "Hayatında çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor, aşabildiğimi söyleyemem. Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum kadınlar olunca rahatsız ediyor bilmiyorum" sözlerine rağmen özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen Erbil sevgilisiyle özel anlarını paylaştı.

Gülseren Ceylan'la pijamalarıyla ev keyfi yapan Mehmet Ali Erbil canlı yayın açtı. O sırada kendisine masaj yapan Gülseren Ceylan, "'dedeme' masaj yapıyorum" dedi. Bir duraksayan Mehmet Ali Erbil ise durumu hemen toparlayarak, "Hadiii, iki gözümün çiçeği" ifadelerini kullandı.

Erbil'in bu hallerini gören sosyal medya kullanıcıları "Her şey ortada", "Yasmin'e yazık utanıyordur", "Ya midem kaldırmadı", "Yazık bu hallere" yorumlarında bulundu.

CİNSELLİK AÇIKLAMASI

Erbil geçtiğimiz aylarda da özel hayatına vurgu yaparak "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" demişti.

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