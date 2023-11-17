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Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle ayrılığı olay olmuştu! Gülseren Ceylan sessizliğini bozdu! 'Elini üzerimden çekmedi'

17.11.2023 16:08 | Son Güncelleme:
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Evlenecekleri konuşulan çift ani ayrılık kararıyla da uzun süre gündem olmuştu. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Gülseren Ceylan açıklamalarıyla yine şaşırttı.

Şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a, doğum günü partisinde özel yapım bir yüzük hediye etmişti. Yakında nikâh masasına oturması beklenen ikiliden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti.

Gülseren Ceylan, "Toplu cevap olsun" mesajı ile Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yapmış, ünlü şovmen ile ayrıldıklarını duyurarak; "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" diye yazmıştı.

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Erbil ise ayrılığıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: 'Öncelikle ben Gülseren'e evlenme teklifi etmedim. O yüzük doğum günü hediyesiydi. Bir diğer konu da araba alma mevzusu. Ben kendime araba almadım, ona nasıl alacağım! Zaten öyle istekleri olan bir kız değildi. Benden ev yada araba istemedi. Marka alışverişler yapmak da istemedi. Sadece aşkı için Almanya'da ailesini, işini ve arkadaşlarını terk edip benim yanıma geldi. 4 aylık bir süreç oldu. Aynı evi paylaştık. Aramızda ikinci şahıslar olmadı. Ben uzun bir aradan sonra ilk defa tek eşli oldum.'

Gülseren Ceylan ayrılığın ardından sessizliğini bozdu ve 2. Sayfa'ya konuştu. Ceylan, şöyle konuştu:

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'Mehmet Ali ile ayrıldığımız için artık eski oturduğum yere geri döndüm. Benlik bir şey yoktu. Ondan ev ve araba istediğim iddialarını yalanladı zaten. Hiçbir şey istemedim. Bana evlenme teklifi etmemişti ama ciddi bir yolda ilerliyorduk. Ciddi ilişki yaşanacak bir insan değilmiş. Ben de bunu fark ettiğim için evden ayrıldım. Çok başına buyruk bir insan Mehmet Ali. Ben öyle bir insan değilim.

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Benim en başından beri duygularım, davranışlarım, konuşmalarım belliydi. O da ilk başta iyiydi. Ama biliyorsunuz erkekler biraz kadını ellerinin altına alınca değişiyorlar. O da değişti, o değişince ben de ayrılma kararı aldım. Eğer evde kalsaydım, belki zaman ilerleseydi evlenebilirdik ama ben başına buyrukluğa gelemiyorum. Mehmet Ali de sonuçta belli bir yaştaki bir insan, sıkıldı herhalde ciddi ilişkiden. Onun sıkıldığını hissettiğimde ayrılma kararı aldım.

Hala yazıyor, arıyor beni. Hala 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' diye soruyor. Elini üzerimden çekmedi. Ama ben kesinlikle hiçbir şey istemiyorum. Artık Mehmet Ali ile görülmek ve konuşmak istemiyorum. Kırıldım ama şu an geçti, aramızdaki şeyleri çözdük. Arkadaş kaldık, düşman değiliz. Ama ilişkimiz tamamen bitti. Emek veriyorsun, ama karşındaki insan emek gördükçe şımarmak mı diyeyim, öyle oluyor. 'Ne gerek var' diyorsun o zaman, zaten yaşım küçük. Herhalde olmayacak dedim, bunu hissettiğim için ayrıldık. Yoksa ciddi bir sebep yok, 'aldatma var' falan yazmışlar; öyle bir şey asla yok.'

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Gülseren Ceylan, ünlü şovmenin kendisinden ayrıldıktan sonra gizemli bir kadın ile görüntülenmesi ile ilgili ise "Evet 'o benim arkadaşım, iş yerinden' dedi. Klasik Mehmet Ali Erbil işte!" demekle yetindi.

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