Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil aşka geldi! Yiğit Poyraz ile karelerini peş peşe paylaştı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa Survivor yarışmasıyla tanınan sevgilisi Yiğit Poyraz ile aşk dolu karelerini peş peşe paylaştı.

Şimdilerde Survivor All Star'a katılacak olan Yiğit Poyraz ile karelerini Instagram hesabından paylaşan Yasmin Erbil'in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yiğit Poyraz'ın Survivor All Star'da mücadele edeceğini Acun Ilıcalı şu sözlerle duyurmuştu; "Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok"

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde dünyaya gelen küçük kızıdır.

1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra boşandılar.





