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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil babasından dert yandı! "Yaşlandım" deyip ekledi: Yine TikTok’a girmiş

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.11.2024 14:49
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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil babasının ev hapsinde olmasına dair sözünü sakınmadı. Yasmin Erbil "Klasik babam, yorucu. Yaşlandım" ifadelerini kullanarak babasından dert yandı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil babasından dert yandı! "Yaşlandım" deyip ekledi: Yine TikTok’a girmiş

Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınması ve ev hapsi kararı ile serbest kalması gündemdeydi.

Mehmet Ali Erbil'in adı, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahisle ilgili bir operasyona karıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erbil'in hakkında 3 yıl hapis istemi bulunuyor.

Ev hapsinde olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil babasından yine dert yandı. Daha önce de babasına dair sözleriyle gündeme gelen Erbil “Babamı uyarıyoruz, ama yine TikTok’a girmiş. Klasik babam, yorucu. Yaşlandım" dedi.

Yasmin Erbil "Ünlü birinin kızı olmak zor bir şey onun zorluklarını yaşıyorum" dedi.

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Daha önce "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak" diyen Yasmin Erbil, babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu itiraf etmişti.

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Yasmin Erbil "Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum olunca rahatsız ediyor bilmiyorum, insan rahatsız oluyor, artık 27 oldum 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

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Mehmet Ali Erbil
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