Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bikinili poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil, magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Sosyal hayatını takipçileriyle sık sık paylaşan isim, son olarak tatil pozunu paylaştı.
Yasmin Erbil bikinili pozuyla gündeme geldi.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken isim, takipçilerinden tam not aldı.
1995 doğumlu Yasmin Erbil 27 yaşındadır.
Özel Saint Benoit Fransız Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim aldı.
İşte sosyal medya pozlarından bazıları...
Okuyucu Yorumları 0 yorum