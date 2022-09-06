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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil boğaza karşı poz verdi! Fit görüntüsüyle büyüledi

06.09.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Erbil, geçtiğimiz günlerde paylaştığı sırtı açık pozuyla olay olmuştu. Ünlü isim, bu defa boğaza karşı verdiği pozuyla sosyal medyayı salladı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil boğaza karşı poz verdi! Fit görüntüsüyle büyüledi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şovmenin kızı geçtiğimiz günlerde tatil paylaşımları ile konuşulmuş ve siyah sırtı açık elbiseli paylaşımına beğeni yağmıştı. Erbil, sosyal medyada aktifliğine devam ediyor.

MEHMET ALİ ERBİL'İN KIZI YASMİN ERBİL'DEN BOĞAZ POZU!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada 317 bin takipçiye sahip. Geçtiğimiz haftalarda restoranda çekildiği dekolteli pozu ve sırt dekolteli tatil fotoğrafıyla sosyal medyayı sallayan isim, arka arkaya paylaşım yapmaya devam ediyor.

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Ünlü şovmenin kızının sırtı açık siyah elbisesiyle paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni gelmişti.

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FİT GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Erbil bu defa boğaza karşı çekildiği mini elbiseli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü şovmenin kızının güzel görüntüsü ve fitliği gözlerden kaçmadı.

İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil mehmet ali ali erbil
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