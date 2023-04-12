Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil dekolte için fermuarını açtı! İddialı pozlar

Cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in kızı da babası kadar gündemde. Bir süredir Yiğit Poyraz ile birlikte olan Erbil dudak dudağa pozlarla dikkat çekmişti.

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, sosyal medya pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Farklı farklı kıyafetlerle verdiği pozları paylaşan genç isim son pozuyla dikkat çekti. İddialı elbisesinin fermuarını açan Yasmin Erbil göğüs dekoltesiyle hayranlarını mest etti.

ESTETİK İTİRAFI

Erbil'in küçük kızı dudaklarına bir şey uygulatmadığını ama suratına masseter botoks (çene botoksu) yaptırdığını itiraf etmişti.

