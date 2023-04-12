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  4. Bahar Candan durmuyor! Yine soyundu vücudunun yarısını paylaştı

Bahar Candan durmuyor! Yine soyundu vücudunun yarısını paylaştı

12.04.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlyfans'tan bir ayda 1 milyon TL kazandığını daha önce açıklayan Bahar Candan yine soyundu. Çıplak haldeki pozunu paylaşınca yine tepki çeken Candan tepkileri de umursamamasıyla bilinen bir isim...

Bahar Candan durmuyor! Yine soyundu vücudunun yarısını paylaştı

İşte Benim Stilim ile tanınan Bahar Candan ablası Nihal Candan gibi sık sık yaptıklarıyla gündem oluyor. Namaza başlayacağını duyurduktan sonra verdiği pozlarla tepki çeken Candan yine soyundu.

Onlyfans'tan bir ayda 1 milyon TL kazandığını daha önce açıklayan Candan kazancını artırmak için soyunmaya devam ediyor.

Ekran Alıntısı

Bahar Candan son olarak yine çıplak pozunu paylaştı. Onlyfans için link veren fenomeni görenler yine tepki gösterdi.

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Soyunarak kazandığı paralarla, açıklamalarıyla ve skandallarıyla gündemden düşmeyen Candan kardeşler tepkileri pek umursamıyor.

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Bahar Candan stil

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