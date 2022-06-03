Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den çok konuşulacak sırt dekolteli paylaşım!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde sıkça gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde tatil paylaşımlarıyla çok konuşulan ismin, son olarak mor elbiseli paylaşımı yorum yağmuruna tutulmuştu.

YASMİN ERGİL'İN SIRT DEKOLTELİ POZU OLAY OLDU!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde bikinili tatil pozlarıyla gündem olmuştu.

Erbil, ayrıca tatilde nasıl yandığını da sütyensiz şekilde çekildiği bir fotoğrafla takipçileriyle paylaşmıştı.

Yasmin Erbil'den son olarak sırt dekolteli bir paylaşım geldi.

Erbil, spor yaptığı anları ise takipçileriyle böyle paylaştı.

İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



