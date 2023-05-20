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  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Dekolteli pozları nefes kesti

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Dekolteli pozları nefes kesti

20.05.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 27 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa minik bikinisiyle sere serpe uzandı. Yasmin Erbil'in son paylaşımı adeta olay yarattı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Dekolteli pozları nefes kesti

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzı ile dikkat çekiyor. Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil bu defa bikinisiyle sere serpe uzanıp poz verdi.

Ünlü şovmenin küçük kızı Yasmin Erbil minik bikinisiyle adeta nefes kesti. Ünlü ismin son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Yasmin Erbil

Yasmin Erbil'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Sanat eseri gibi' yorumları yapıldı.

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Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde dünyaya gelen küçük kızıdır.

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1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra boşandılar.

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Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür.

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Yasmin Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil’in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.

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