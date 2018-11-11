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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgi

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.11.2018 16:00 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil’in doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda olan ünlü sanatçının durumu hakkında bilgi verdi.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgi

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında son bilgiyi doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medyadan paylaştı.

Mehmet Ali Erbil’in solunum cihazından ayrıldığını belirten Yeşim Erbil, “Abimin tedavisi yoğun bakımda devam edecek” dedi.

İşte Yeşim Erbil’in açıklaması:

“Son durumu paylaşmak istiyorum. Abim uçurumdan düşüyordu, çakılmak üzereyken uzatılan ipi tuttu. Aslında özeti bu. Solunum cihazından ayrıldı. Çok uzun ve yıpratıcı travmanın yarattığı hasarı vücut onaracak. Yoğun bakımda tedavi devam edecek.

Bu süre ne kadar olacak bilemeyiz. Tamamen normale dönüş hemen olmaz. Bu aşamaya geldiğimiz için şükrediyoruz. Bir aya yakın zamandır yoğun bakımda olduğu için zaman ve mekân oryantasyonu bozulur bunlar beklenen şeyler.

Hastanenin yoğun bakım ekibi, benim sevgili arkadaşlarıma tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Artık ipi tuttu hepinizin duası ile oradan çıkacak inşallah. Sezin ve ben sürekli takipteyiz güzel haberleri vereceğiz inşallah.”

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
güzel haberi kim bekliyor ki veriyorsunuz çokmu seveni var sanki
Allah sifa versin
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