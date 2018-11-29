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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 10:12 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil ünlü komedyenin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Erbil "40 kilo verdiği iddiaları yalan" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, kardeşi ile ilgili açıklama yaptı. Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Erbil'in sağlık durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Solunum cihazına bağlı; kendi aldığı nefes yeterli olmadığı için aletle de destek olunuyor. Akciğerdeki sorun kontrol altında ama yol uzun yol çok uzun.

Yoğun bakımın bir süreci olduğu için bir işlem yapıldı; gırtlağı delik denilince herkes üzüldü ama bu normal bir süreç. Kendisi farkında olsa çok moralini bozar ancak iyileşince zaten kapatılacak. Kilo verme söz konusu ama öyle 40 filan gibi değil."

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi ünlü komedyenin organları çöktü haberlerini de yalanladı.


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