Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili Yasmin Erbil'den açıklama

Yasmin Erbil, FLO’nun Etiler Felix isimli mekânda yaptığı lansmanda objektiflere yansıdı.

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı. Erbil uzun süredir yoğun bakımda...

Erbil'in kızı Yasmin Erbil babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yasmin Erbil, Babası Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumu hakkında konuşarak, "En büyük destekçim babam, durumu iyiye gidiyor.

Ancak ailecek bu durum ile ilgili konuşmama kararı aldık” dedi.

