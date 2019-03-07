MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili Yasmin Erbil'den açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun süredir yoğun bakımda. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili kızı Yasmin Erbil yeni bir açıklama yaptı. İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu.

Yasmin Erbil, FLO’nun Etiler Felix isimli mekânda yaptığı lansmanda objektiflere yansıdı.

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı. Erbil uzun süredir yoğun bakımda...

Erbil'in kızı Yasmin Erbil babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yasmin Erbil, Babası Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumu hakkında konuşarak, "En büyük destekçim babam, durumu iyiye gidiyor.

Ancak ailecek bu durum ile ilgili konuşmama kararı aldık” dedi.

PARTNERSıfır makyaj Hande!Sıfır makyaj Hande!
Cem Yılmaz’dan 70 milyon liralık tweet Cem Yılmaz’dan 70 milyon liralık tweet
Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural'ın aylık geliriDuruşma başladı! İşte Ahmet Kural'ın aylık geliri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl Mehmet Ali Erbil sağlığı Yasmin Erbil

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Ziya Selçuk duyurdu! İlk kez yapılacak

Ziya Selçuk duyurdu! İlk kez yapılacak

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terörist' tepkisi!

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terörist' tepkisi!

İki gündür haber alınamıyordu! 500 metrelik uçurumda bulundular

İki gündür haber alınamıyordu! 500 metrelik uçurumda bulundular

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz’dan 70 milyon liralık piyango tweeti

Cem Yılmaz’dan 70 milyon liralık tweet

Ahmet Kural-Sıla davası bugün! İşte ilk fotoğraflar

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural'ın aylık geliri

Ozan Güven'in güzellik sırrı

Sosyal medyayı salladı! 'Kendine bakmamaya programlanmıştır belki'

Acun Ilıcalı'dan 'villa' açıklaması! 'Şeyma sokakta kalmayacak'

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

Kardashian-Jenner ailesinde kıskançlık krizi!

En genç milyarder olması aileyi karıştırdı! Kim çıldırdı

Kenan Doğulu ile ayrılacakları konuşulan Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.