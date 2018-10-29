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Mehmet Ali Erbil'in son durumu! Doktor kardeşi açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil, abisinin son durumunu anlattı.

Mehmet Ali Erbil'in son durumu! Doktor kardeşi açıkladı

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu bu sözlerle anlattı:

Süreç devam ediyor. Tansiyon, nabız, idrar stabil durumda yani kötüleşme yok, ileriye gidiş yok. Yoğun bakımda yatan her hasta için geçerli,
sürprizler olabilir. Olursa çaresine bakılır. Çok ağır badireler anlattı. 17 yıldır bunu yaşadığı için damarlar bir genişleyip bir daralmaktan herhalde vücut adapte oldu. Bana olsa yaşamıyor olurdum. Son 10 gün içinde 7.5 litre kanadı. Vücut dirençli... İnşallah atlatacak. Süreci yakından takip ediyorum. Şuan yeni bir kanaması yok. İyi olsun da ne kadar zaman alırsa alsın...Abim tedaviye cevap veriyor en sevindirici tarafı bu...

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Mehmet Ali Erbil son durumu

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