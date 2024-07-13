MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! Ece Ronay'a 1 yıl hapis cezası

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! Ece Ronay'a 1 yıl hapis cezası

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.07.2024 07:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in klibinde oynadıktan sonra ünlü isimle mahkemelik olan Ece Ronay, Erbil'in kendisine gönderdiği taciz mesajlarını ifşa etmişti. Erbil'in Ronay'a açtığı “haberleşmenin gizliliğini ihlal” davası sonuçlandı.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! Ece Ronay'a 1 yıl hapis cezası

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil tacizle suçlanıyordu. Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil hakkında savcı 2 suçtan toplamda 7 yıl 3 ay hapis istemişti.

Mehmet Ali Erbil ile tiktok fenomeni Ece Ronay arasındaki davalardan biri hakkında yeni bir karar daha çıktı.

ERBİL

Ünlü şovmen kendisine ait mesajları yayınladığı için Ece Ronay hakkında İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’ne avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan dava açmıştı.

BİR YIL HAPİS CEZASI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; görülen son davada Ece Ronay 1 yıl hapis cezası aldı. Ceza 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

ronay

ERTELEME KARARI KALDIRILDI

Ancak bu karar, Ece Ronay’ın 11.06.2019 tarihinde de Çeşme 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında başka bir davada işlediği suçtan dolayı 5 yıllık hükmün geri bırakılması cezası olması nedeniyle başına dert oldu. Erteleme kararı kaldırıldı, eski davasında tekrar yargılanacak.

Express
Rapçi Çakal ilkokulda şarkı söyledi! Valilik soruşturma başlattıRapçi Çakal ilkokulda şarkı söyledi! Valilik soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Ece Ronay
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanından 'Bodrum pahalı' isyanı: 'Algı operasyonu yapılıyor'

Belediye başkanından 'Bodrum pahalı' isyanı: 'Algı operasyonu yapılıyor'

Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki Barlas'ı hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki Barlas'ı hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Icardi'den gece yarısı Galatasaraylıları üzen paylaşım!

Icardi'den gece yarısı Galatasaraylıları üzen paylaşım!

İzmir'de kahreden olay! Yağmurda yolda yürürken elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de kahreden olay! Yağmurda yolda yürürken elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Coca Cola'nın üst düzey yöneticisi Çetin Özataç'tan acı haber geldi! Yüzerken fenalaştı hayatını kaybetti

Coca Cola'nın üst düzey yöneticisi Çetin Özataç'tan acı haber geldi! Yüzerken fenalaştı hayatını kaybetti

Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Immobile'i KAP'a bildirdi!

Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Immobile'i KAP'a bildirdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.