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Yasmin Erbil yazı geri getirdi! Beğeni topladı

01.12.2020 11:55 | Son Güncelleme:
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Yasmin Erbil yazı geri getirdi! Beğeni topladı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil paylaşımlarıyla zaman zaman dikkat çekiyor. Soğuk havalara rağmen bikinili paylaşım yapan Erbil'e beğeni yağdı.

Son hali ile geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yerini alan Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığı ve evinde geçirdiği kaza sonucu ölümden döndü. Babasının hastalık sürecinde verdiği pozlarla zaman zaman eleştirilerin odağında yer alan 24 yaşındaki Yasmin Erbil yeni pozuyla dikkat çekti.

Yazı geri getiren Yasmin Erbil bikini üstüyle verdiği pozu paylaştı. Erbil'in pozuna beğeni yağdı. Ünlü komedyenin kızının yorumları kısıtlaması da gözlerden kaçmadı.

Ekran Alıntısı

Yasmin Erbil babasının hastalığı sürecinde yaptığı cesur paylaşımlarla tepki görünce takipçilerine kızmış ve paylaşımlarına devam etmişti.

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