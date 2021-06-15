Mehmet Ali Erbil’le Seda Sayan’ın arasına kara kedi girdi: Bana gerçek dostlar lazım

Mehmet Ali Erbil'in bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan'a gönül koyduğu öğrenildi. Eski dostunu hedef alan Erbil, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı" paylaşımıyla şoke etti.

Üç yıldır ağır sağlık sorunları yaşayıp iyileşmeye başlayan ve yakın zamanda televizyon programı yapacağı konuşulan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, estetikçiden çıkarken görüntülendi. Erbil, Seda Sayan'ı diline dolarken, gerçekte durumun hiçte öyle olmadığı yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Sabahların Sultanı'na gönül koyduğu öğrenildi.

"SEDA SAYAN’A BENZEMEK İÇİN ESTETİKÇİYE GELDİM"

Bu kez fizik tedaviye gelmediğini söyleyen Erbil, basın mensuplarına şakayla takılıp neşesinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Erbil bir soru üzerine "Seda Sayan'a benzemek için estetikçiye geldim" dedi. Erbil; "Seda Sayan'a benzeyeyim ki belki televizyonlardan iş alırım" diyerek espriyi patlattı.

Hastalık süreci boyunca kendisini yalnız bırakmayan dostlarını her zaman farklı bir yere koyan Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses Hülya Avşar ve Kuşum Aydın'ın hastanedeyken sürekli kendisini ziyaret ettiğini, hâl hatır sorduklarını açıklamıştı.