Mehmet Ali Erbil paylaştı 'Doktorum hep yanımda'

Ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil'in Instagram hesabından paylaşılan sevenlerini heyecanlandırdı. 2016 yılında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Erbil, "Doktorum Jan Klod Kayuka hep yanımda" notunu yazdı.

Erbil'in paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının da nüksetmesiyle nedeniyle Ekim ayından bu yana hastanede tedavi görüyor.



