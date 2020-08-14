Mehmet Ali Erbil taburcu edildi! Yasmin Erbil paylaştı

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlamıştı.

Maslak’ta bulunan bir hastanede 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında küçük kızı Yasmin Erbil bilgi verdi.

Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini şu sözlerle açıkladı: “Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz.”

Yasmin Erbil ayrıca sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş eski tarihli bir fotoğrafını ‘Bırakmam’ notuyla paylaştı ve bir de kalp emojisi ekledi. (Sözcü)

