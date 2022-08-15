Mehmet Ali Erbil TikTok'ta hediye istedi! Mesajları ifşa eden Ece Ronay'dan bomba yorum

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil TikTok'ta aktif. Genç kadına "Memelerini TikTok'ta açıp göstermek daha mı saygın" diyerek herkesi şoke eden Erbil şu sıralar açtığı hesaptan hediye istiyor. Hakkında "elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz", "sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" ve "tehdit" suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Erbil'in "Onur hâlâ araba göndermedi" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Erbil ile davalık olan Ece Ronay ise bu görüntüleri pas geçmedi. Kısa süre önce anne olan Ece Ronay önce “Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye” yazdı.

ECE RONAY KENDİNİ TUTAMADI

Ece Ronay daha sonra ise "Zamanında bana Tiktok'ta dileniyorsun deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim" notunu paylaştı. Ronay'ın paylaşımına ise destek yağdı.

CİNSELLİK İTİRAFI

Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta açtığı canlı yayında ilginç anlara imza atmıştı. Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta katıldığı Onur Sermik'in canlı yayınında üstü kapalı olarak sorulan, 'Bugüne kadar kaç kişiyle birlikte oldunuz?' sorusuna yanıt vererek dikkat çekmişti.



